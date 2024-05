15. Heidelberger Queer Festival

Das Heidelberger „Queer Festival“ bietet in diesem Jahr zu seiner Jubiläumsausgabe eine ganze Reihe an international besetzten Events, die das Kommen nicht nur für die LGBTQ-Kunst- und Kultur-Community interessant machen.

Nach der Opening-Party mit Kiddy Smile & Denga Boys (Fr, 3.5., 22 Uhr) folgen in enger Taktung Shows des britischen Post-Punk-Trio Deep Tan (Di, 7.5.), der palästinensischen Singer/Songwriterin Rasha Nahas (Do, 9.5.), der türkischen Sängerin Gaye Su Akyol (Mi, 15.5.), das Literaturmagazin „Delfi“ stellt sich vor und am Sa+So, 25.+26.5. widmet sich ein ganzes Wochenende dem Thema „Ball – My Paradise“ mit Performances, Voguing-Workshops und Talks mit Marje Hirvonen, Alex Mugler, Kendall Mugler, Prudence Dippah, Phenix 007, Kim Gorol feat. Purplesuggar und DJ Aaro. -rw