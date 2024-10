15. Karlsruher Weihnachtscircus

Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow“!

Zum 15. Mal bringt die Romanza Circusproduction die „Besten der Besten“ aus der internationalen Zirkuswelt in die Fächerstadt. Das Publikum kann sich wieder auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte hochkarätige und comedydurchsetzte Show mit Artistik und anderen faszinierenden Darbietungen für die ganze Familie freuen! Zu sehen gibt es beim „Karlsruher Weihnachtscircus“ u.a. spektakuläre Flüge auf dem russischen Barren der Truppe Banquinbar (Kolumbien).

An den Tüchern hoch droben: Merrylu Casselly. Die dreifache Gewinnerin des „Goldenen Clowns“ von Monte Carlo präsentiert außerdem ihr einzigartiges Bettpferd Cyrano. Für Lacher bei Groß und Klein sorgen die Starclowns Bonbon und Tiina (Dänemark). Abgerundet wird die 2,5-stündige Show von vielen weiteren Darbietungen in der Luft und auf dem Manegeboden. Veranstaltungsbegleitend gibt’s wieder eine vielfältige Gastro in festlicher Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt und geschmückten Christbäumen im beheizten Foyerzelt.



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 10 x 2 Tickets für die Vorstellung am Sa, 21.12., 19.30 Uhr. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „„Badens beliebteste Weihnachtsshow“ bis So, 8.12. Wer sich nicht auf die Glücksfee verlassen möchte, erhält Karten im INKA-Ticketshop sowie ab 16.12. tägl. ab 12 Uhr an den Zirkuskassen. -pat