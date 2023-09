150 Jahre Therme Vierordtbad: Jubiläumswoche

Das 1873 errichtete und heute als Wohlfühloase mit vielfältigen Wellnessangeboten bekannte städtischen Badehaus im Herzen der Fächerstadt hat einen runden Grund zum Feiern!

Zum 150. Jubiläum laden die Bäderbetriebe zu einer Jubiläumswoche voller außergewöhnlicher Angebote und kultureller Highlights. „Karlsruher Ansichten“ präsentiert die im Rahmen von „Kunst in der Therme“ eröffnet Jubiläumsausstellung (Vernissage: Mo, 11.9., bis März 2024) mit Werken des Karlsruher Künstlers Tom Boller, der seit 2016 am Werderplatz Gebäude, Porträts und andere Motive hauptsächlich in Layouttechnik zeichnet; aber auch Bleistiftzeichnungen, Acrylmalerei und digitale Arbeiten gehören zu seinem Repertoire.

Die ganze Woche sind kostenlos Installationen von Kris Bauers audiovisueller Erfolgsliveshow „Sounds Of Life“ in der Jubiläumsedition zu bestaunen (tgl. ab 21 Uhr); das multimediale 360-Grad-Gesamterlebnis gibt es dann bei der Jubiläumsedition (16.+17.9., Sa Thermengäste 19.30 Uhr, Besucher 21 Uhr; So nur Thermengäste 19.30 Uhr, Tickets: www.soundsoflife.de) in der historischen der Rotunde der Therme mit ihrem als Projektionsfläche dienenden Kuppeldach.

Bei akustischer Livegitarrenmusik genießt man im Meditationshof Cocktails zum Zwei-für-eins-Aktionspreis (Do, 14.9., 18 Uhr); am Frauentag (Mi, 13.9.) gibt es von 18 bis 20 Uhr ein spezielles Programm, das kostenlose Klangmeditation und Aquayoga beinhaltet; die Mitternachtssauna (Fr, 15.9.) lädt bis 1 Uhr morgens zum Saunieren mit besonderen Aufgüssen und Cocktails von alkoholfrei bis klassisch; die Massagepraxis Christian Konz bietet u.a. Orientalisches Rasul vergünstig an; die Vierordtbad-Gastronomie offeriert ein spezielles Jubiläumsessen und am Mo+Di, 11.+12.9. erhalten BesucherInnen ganztags 15 Prozent Eintrittsermäßigung. -pat