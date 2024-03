17. St. Patrick’s Day Parade

Pubwärts geht’s am irischen Nationalfeiertag (So, 17.3.) mit „Whiskey In The Jar“ auf den Lippen seit 2005 auch in Karlsruhe.

Dieses Jahr zieht der grüngekleidete Tross von der Karl- Richtung Hirschstraße, sprich von Scruffys zum Linden’s. Traditionell angeführt von „Krusty Moors“-Leadsänger Paul „Scruffy“ Burke sowie vielen weiteren MusikerInnen aus beiden Irish Pubs. „Karlsruhe’s Annual St. Patrick’s Day Parade“ startet nach Inselzeit um fourish, was so viel heißt wie irgendwann zwischen 15.30 und 16.30 Uhr. Und damit die Stimmbänder nicht schlappmachen, werden im Scruffys ab der Mittagsstunde bei der „Paddy Party“ mit Irish Music der Sibin Band die Kehlen befeuchtet. Im Linden’s ist doors open um 15 Uhr. Grüne Behutung für alle gibt’s vor der Parade in beiden Pubs. Einstimmen kann man sich im Scruffys bereits ab Fr, 15.3. mit Folk-Punk von Jamie Clarkes Perfect und Irish-Folk-Rock von The Krusty Moors (Sa, 16.3.), die nach Des Kelly (So, 17.30 Uhr) auch den Nationalfeiertag beschließen (19.30 Uhr). -pat