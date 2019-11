17. Stadtwerke Eiszeit

Die größte Open-Air-Eisfläche Süddeutschlands beschert ab Di, 26.11. rund zehn Wochen Schlittschuhvergnügen auf dem Karlsruher Schlossplatz.

Frühzeitig sichern sollte man sich seinen Wunschtermin in der Eiszeit-Stube mit ihrem beheizten Gastraum für Weihnachtsfeiern (Tel.: 0177/736 16 75, stube@stadtwerke-eiszeit.de) und Kindergeburtstage (Tel.: 07271/97 97 60, info@becker-eventservice.de), auf den Eisstockbahnen (tägl. ab 11 Uhr, stadtwerke-eiszeit.ebusy.de), in den Eislaufkursen (buchung.stadtwerke-eiszeit.de/kurse), beim achten Eisstockturnier (Do, 23.1., 17.30 Uhr, buchung.stadtwerke-eiszeit.de/turnier) sowie für die an Schulklassen und Kindergarten-Gruppen gerichteten Sonderangebote (www.interevent-gmbh.de/schulklassen-karlsruhe.html).

Zum Jahresausklang ist die Eisfläche erstmals bis nach Mitternacht geöffnet und verwandelt sich beim „Beat Nights“-Silvesterspecial (Di, 31.12., 20-1 Uhr) in den rasantesten Dancefloor der Fächerstadt; für den Soundtrack sorgt DJ Thomas Brockmann. Wer den Jahreswechsel sportlich begehen möchte, meldet sich zum Eisstockschießen: Die fünf Bahnen sind bis 1 Uhr morgens geöffnet. Und das Winterdorf an der Eisbahn hält deftige und süße Leckereien sowie heiße und kalte Getränke bereit; in der neuen und vergrößerten Eiszeit-Stube steht zudem ein exklusives Silvestermenü auf dem Speiseplan. -pat