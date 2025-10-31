Das Sinzheimer Genießernetzwerk „City and more“ feiert in den glamourösen Sälen des historischen Baden-Badener Kurhauses zum 19. Mal sein Fest der Sinne für Gourmets, Designliebhaber und Genussmenschen.

Auf über 2.000 Quadratmetern trifft drei Tage lang Kulinarik auf Lebensart – begleitet vom Austausch mit Winzern, Köchen und Manufakturen. Jeder der fünf Räume, auf die sich rund 100 handverlesene Aussteller verteilen, hat seinen eigenen Charakter.

Der Bénazetsaal wird zur Foodhall, wo mehr als 50 Stände locken – mit Slow-Baking-Brot, Käsespezialitäten aus Frankreich, Österreich und Italien, Salami aus Mittelitalien, Olivenölen, Alaska-Rotlachs, portugiesischen Fischkonserven, mediterranen Mezze, orientalischen Delikatessen, Senf, Pesto, Apfelbrot, Gewürzen, Kräutern, Chutneys, Honig, Nüssen, Schokoladen und anderen Naschereien, Eistorten, Desserts, Gins und Destillaten, dazu Profimesser und kunstvolle Schneidebretter sowie internationalen Weine – die man vom regionalen Geheimtipp bis zur internationalen Spitzenklasse, von Aperitifs bis Digestifs auch im Foyer vorfindet.

Neue Modekollektionen mit passenden Accessoires sowie die Champagnerbar des traditionsreichen Hauses Jean Milan, dessen spritzig-elegante Cuvées aus Oger höchste Ansprüche erfüllen, sind im Konferenzraum verortet; im Wintergarten werden Luxustaschen, Hüte, Kosmetik, Hamamtücher, Schmuck, Wellnessprodukte und Accessoires offeriert, außerdem öffnet hier eine Portweinbar; im Runden Saal wartet umgeben von stilvoller Deko zum Mitnehmen die Kaffeebar. Und auf der Empore lädt das „Fine“-Restaurant mit Blick aufs bunte Messetreiben zu kreativen Pinsavariationen. -pat