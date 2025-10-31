19. Fine

Stadtleben // Artikel vom 31.10.2025

Fine

Das Sinzheimer Genießernetzwerk „City and more“ feiert in den glamourösen Sälen des historischen Baden-Badener Kurhauses zum 19. Mal sein Fest der Sinne für Gourmets, Designliebhaber und Genussmenschen.

Auf über 2.000 Quadratmetern trifft drei Tage lang Kulinarik auf Lebensart – begleitet vom Austausch mit Winzern, Köchen und Manufakturen. Jeder der fünf Räume, auf die sich rund 100 handverlesene Aussteller verteilen, hat seinen eigenen Charakter.

Der Bénazetsaal wird zur Foodhall, wo mehr als 50 Stände locken – mit Slow-Baking-Brot, Käsespezialitäten aus Frankreich, Österreich und Italien, Salami aus Mittelitalien, Olivenölen, Alaska-Rotlachs, portugiesischen Fischkonserven, mediterranen Mezze, orientalischen Delikatessen, Senf, Pesto, Apfelbrot, Gewürzen, Kräutern, Chutneys, Honig, Nüssen, Schokoladen und anderen Naschereien, Eistorten, Desserts, Gins und Destillaten, dazu Profimesser und kunstvolle Schneidebretter sowie internationalen Weine – die man vom regionalen Geheimtipp bis zur internationalen Spitzenklasse, von Aperitifs bis Digestifs auch im Foyer vorfindet.

Neue Modekollektionen mit passenden Accessoires sowie die Champagnerbar des traditionsreichen Hauses Jean Milan, dessen spritzig-elegante Cuvées aus Oger höchste Ansprüche erfüllen, sind im Konferenzraum verortet; im Wintergarten werden Luxustaschen, Hüte, Kosmetik, Hamamtücher, Schmuck, Wellnessprodukte und Accessoires offeriert, außerdem öffnet hier eine Portweinbar; im Runden Saal wartet umgeben von stilvoller Deko zum Mitnehmen die Kaffeebar. Und auf der Empore lädt das „Fine“-Restaurant mit Blick aufs bunte Messetreiben zu kreativen Pinsavariationen. -pat

Fr, 31.10., 16-22 Uhr; Sa, 1.11., 11-20 Uhr; So, 2.11.; 11-18 Uhr, Kurhaus Baden-Baden
www.cityandmore.de

Anfang « 6. Pforzheimer Kulturnacht | Nacht der Weine 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Fächer Palast

Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Fine

19. Fine

Stadtleben // Artikel vom 31.10.2025

Das Sinzheimer Genießernetzwerk „City and more“ feiert in den glamourösen Sälen des historischen Baden-Badener Kurhauses zum 19. Mal sein Fest der Sinne für Gourmets, Designliebhaber und Genussmenschen.

Weiterlesen …
Pforzheimer Kulturnacht (Foto: Daniela Samson)

6. Pforzheimer Kulturnacht

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Am 25.10. kommen Kulturliebhaber wieder voll auf ihre Kosten und können ab den frühen Abendstunden bei der sechsten „Kulturnacht“ ins kulturelle Leben Pforzheims eintauchen.

Weiterlesen …
Kreativ Karlsruhe

Kreativ Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Weiterlesen …
Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

Weiterlesen …
Pop-up-Store Karlsruhe

Pop-up-Store Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025

Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper