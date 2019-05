2. Alfons & Emma

Die zentrale Plattform für Pforzheims Kreative ist seit 2014 das Emma Kreativzentrum.

Im ehemaligen Jugendstilbad an der Enz gelegen, bietet es auf 3.000 Quadratmetern Werkstatt- und Coworking-Arbeitsplätze, Ateliers, Büros und Ausstellungsflächen. Zahlreiche Unternehmen aus der Kreativwirtschaft sind hier ansässig: Schmuck-, Mode-, Grafik- und Kommunikationsdesigner, Fotografen, Illustratoren sowie VR-Start-ups. Und mit Beratungsangeboten und Netzwerkveranstaltungen werden Kreativschaffende bei der Gründung, Professionalisierung und Vernetzung unterstützt. Am So, 12.5. feiern das Emma, das Café Roland, die Hochschule Pforzheim und die Kita am Emma-Jaeger-Bad von 11 bis 18 Uhr ihr zweites „Alfons & Emma“-Quartiersfest. Ein sichtbares Zeichen für dessen Aufwertung sind die im Rahmen des Sitzmöbelwettbewerbs „Nimm Platz“ entstandenen Parklets entlang der Theaterstraße.

Die Holzplattformen mit ihren modularen Sitzelementen wurden von den Gestaltern des Siegerentwurfs, dem Verein Leerstand als Freiraum (LAF) zusammen mit der Alfons-Kern-Schule gebaut; die Plattform vor den Kitas kann außerdem als Bühne genutzt werden. An diversen Stationen auf der Brücke über die Enz kann man bei Cina Dilbers Projekt „Talk To Strangers“ Handwerkstechniken unterschiedlicher Kulturen kennenlernen, dazu präsentiert die Modedesignerin eine Kollektion aus ihrem Handarbeitskreis. Die sonst unzugängliche alte Schwimmhalle des ehemaligen Emma-Jaeger-Bads wird durch das „Stattbad“ zum virtuellen Ausstellungsraum, den man auf einem dreidimensionalen Rundgang samt Werken der Künstler Alfred Müller, Thomas Olze, Stefan Pflüger und Iris Caren von Württemberg erkunden kann.

Die Hochschule präsentiert im Alfons-Kern-Turm die Designausstellung „Enzpreis“, in der Studenten der Fakultät für Gestaltung ihre für den Förderpreis nominierten Arbeiten zeigen; im „Design PF Shop“ kann man von Studentenhand Gemachtes aus Papier und Leder erwerben, der Studiengang Accessoire Design bietet einen Leder-Workshop an. Im Emma selbst stellen sich weitere Mieter sowie die Stipendiaten des Programms „Designers In Residence“ vor. Und die Emma-Dachterrasse wird zum Laufsteg, wenn Jasmina Jovy und Katharina Schmalz in einer Fashionshow ihre neuen Schmuck- bzw. Accessoire-Kollektionen vorführen. -pat