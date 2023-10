20 Jahre „ARD Hörspieltage“

Seit 20 Jahren bespielen die „ARD Hörspieltage“ das ZKM mit pulsierenden Inhalten.

Die Jubiläumsedition bietet das Livehörspiel „Die Tetris“ von Mariola Brillowska, ein Klangdomkonzert, eine Jurydiskussion zum „Deutschen Hörspielpreis der ARD“, die „Nacht der GewinnerInnen“ mit der Band Botticelli Baby, dazu kommen mit Moop Mama X Älice und der Ambientmusikerin Sofie Birch weitere coole Konzerte. Und der publikumsintensive „Kinderhörspieltag“ präsentiert eine Aufführung des Stücks „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“.

Nach der Festivaleröffnung am Do, 9.11., 19 Uhr, folgt ab 21.30 Uhr eine „Binge Listening Night“. Der Fr, 10.11. beginnt um 13.30 Uhr (bis 17 Uhr) mit der Jurydiskussion um den „Deutschen Hörspielpreis der ARD“. Um den höchstdotierten Preis für das deutschsprachige Hörspiel konkurrieren die zwölf besten Hörspiele von ARD, Deutschlandradio, ORF und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Die Jury ist hochkarätig besetzt mit den Schriftstellerinnen Jenni Zylka und Marion Brasch, der Schauspielerin Dela Dabulamanzi, Matthias Struch und Vito Pinto. Um 18 Uhr folgt im Kubus ein Konzert der jungen Ambientmusikerin Sofie Birch, die Filme und Kunstinstallationen in ihre Liveshows einwebt und mit ihrem soften, leuchtendwarmen Sound überall auf der Welt präsent ist – vom Museum bis zum Technofestival. Um 19.30 Uhr folgt das Livehörspiel „Die Tetris“ von Mariola Brillowska sowie zum Abschluss ab 21 Uhr eine Show der mit Sängerin Älice neuformierten Moop Mama, die auch eine neue Show und neue Platte am Start haben. Die zehnköpfige Münchner Brassband sorgt für eine explosive Mischung aus Tiefgang und Euphorie (Fr, 10.11., 21 Uhr).

Der Sa, 11.11. beginnt um 13.30 Uhr (bis 17 Uhr) mit dem Hotspot für Hörspiele, der ARD-Audiothek, als Stargast: 2017 hatte das gemeinsame Audioportal von ARD und Deutschlandradio Premiere bei den „ARD Hörspieltagen“. Obwohl damals noch niemand ahnen konnte, dass die ARD-Audiothek die Adresse fürs Hörspiel werden würde. Es ahnte ja auch niemand, wie gefragt Hörspiele tatsächlich sind. Inzwischen haben zig Mio. Abrufe bewiesen: Hörspiele zählen in der ARD-Audiothek zu den meistgefragten Inhalten! Tendenz: steigend. Unter den Top Ten der beliebtesten Reihen sind 2023 fünf Hörspielformate. Grund genug, die ARD-Audiothek als Hotspot für Hörspiele zu präsentieren, mit aktuellen und geplanten exklusiven Hörspielformaten.

Um 18 Uhr schließt sich ein Klangdomkonzert des ZKM-Hertz-Labors mit einem äußerst breiten Klangspektrum an. Auf der Grundlage von Field Recordings lädt Orestis Karamanlis mit „Toys“ zu einer akustischen Reise durch die klingende Welt von Kinderspielzeugen ein. In „Between Twilight“ experimentiert Ludger Brümmer mit den Ausdrucksmöglichkeiten eines Trillers und dessen kompositorischem Potenzial in einer klanglich verräumlichten Umgebung. Für die Komposition des 32-kanaligen Stücks „Magic“ verwendete Panayiotis Kokoras ausschließlich Klaviertöne, die er aus mehr als 600 Einzeltönen und über sieben Stunden Musik aus eigenen Aufnahmen sowie Samples von Ravel, Beethoven oder Cage extrahierte. Adriana Hölzsky stellt in „Exodus“ für zwölf Schlagzeuger scheinbar unvereinbare Eigenschaften gegenüber, um stetig treibende Veränderungen auf der Grundlage klanglicher Bewegungsmuster und deren Verräumlichung zu erzeugen.

Ab 20 Uhr läuft dann die Preisverleihung „Nacht der GewinnerInnen“ mit Moderator Thomas Böhm. Für die Musik sorgen Botticelli Baby mit ihrem wilden Sound zwischen Jazz, Blues, Balkan und Punk: „Wir haben das ganze Mal als Junk bezeichnet, also als eine Art Fusion aus Jazz und Punk, weil der Punk die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und an den Schönheitsidealen vorbei das Wütende, Schwache, Bunte, Laute und Exzentrische zu zeigen. Ekstatische Stimmung, Schweiß, eine laute Meditation.“

Traditionell lockt am So, 12.11. der „Kinderhörspieltag“ für alle ab sieben Jahren. Schon um 11 Uhr ist Betrieb mit der öffentlichen Generalprobe zum Livekinderhörspiel „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“, das um 14 Uhr aufgeführt wird. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Angebote für Kinder, Eltern und alle Freunde des Kinderhörspiels. Über den Tag verteilt sind auch die neuesten und besten Kinderhörspiele der ARD und von Deutschlandfunk Kultur zu hören sowie das Gewinnerstück des „Deutschen Kinderhörspielpreises“ 2023. Bis aufs Livehörspiel „Tetris“ und Moop Mama (10.11.) sind alle Programmpunkte kostenfrei zugänglich. -rw