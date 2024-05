Seit zwei Jahrzehnten ist die Cantina Majolika Restaurant, Eventlocation und vor allem ein Zuhause für Freundschaften, leidenschaftliche Gespräche und prägende Momente.

In diesem Jahr feiert sie ihr 20. Jubiläum mit einem vielfältigen Jahresprogramm. Mitten im stadtnahen Hardtwald auf dem Gelände der Majolika Manufaktur gelegen, erlebt der Gast eine gelungene Mischung aus anspruchsvoll-modernem Flair und traditionsreichem Fabrikambiente; die Kombination der drei Bereiche Bar, Restaurant und Außenterrasse ergibt ein einzigartiges Zusammenspiel. Die gesamte Location kann exklusiv für geschlossene Gesellschaften oder auch Feiern im engen Kreis gemietet werden: Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier, großer oder kleiner Rahmen – für Veranstaltungen jeder Art hat man das passende Angebot. Eventanfragen: events@cantinamajolika.de.

„Mit tiefer Dankbarkeit und großer Freude“ ist das Team der Cantina Majolika ins Jubiläumsjahr 2024 gestartet und möchte zusammen mit seinen Gästen „das Vergangene feiern, die Gegenwart genießen und mit Vorfreude in die Zukunft blicken“. Das Programm ist so vielfältig wie die Begegnungen, die hier über die Jahre stattgefunden haben – von Aperitivoabenden über kulinarische Events bis hin zur beliebten „Afterwork @ Majolika“-Reihe: Los geht es beim „Tanz in den Mai“ (Di, 30.4., 18 Uhr) im wunderschönen Innenhof der Cantina Majolika.

Bei sommerlichen Beats, erfrischenden Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten wird der Mai begrüßt und die „Afterwork“-Saison eröffnet (Mi, 8./15./22./29.5./12.6./3./17./24./31.7./7./14./21./28.8./4.9., 18 Uhr). Der langjährige Partner Ice Fuzzy feiert ebenfalls 20. Jubiläum und lädt dazu auf sein Firmengelände; für eisgekühlte Drinks sorgt das Team der Cantina Majolika (Fr, 10.5., 16 Uhr, Lorbeerweg 26). Am Fr, 17.5. heißt es dann „20 Jahre Marandino & 20 Jahre Cantina Majolika“ mit Live-Acts und inspirierenden Designmodemomenten.

Weitere Events zum Vormerken: der „Weinspaziergang“ (Fr, 9.8.) durch den nahegelegenen Hardtwald mit Weinstationen und -experten, das „Weinfest im Majolika-Innenhof“ (Sa, 5.10.), bei dem Güter ihre besten Tropfen aus Baden, der Pfalz und der Welt vorstellen, die Premiere der „Nikolausfeier“ (Fr, 6.12.) und das legendär-traditionelle „Driving Home For Christmas“ (Mo, 23.12.). -pat