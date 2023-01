20 Jahre Restaurant Fünf

Eine große Geburtstagsparty zum Jahresbeginn ist dem Nordstadt-Lokal aufgrund der Corona-Situation noch zu heiß, standesgemäß zelebriert wird das 20-jährige Bestehen der Fünf aber durchaus!

„Wir haben über die Jahre eine Vielzahl an tollen Stammgästen gewonnen, die entsprechend des gemischten Konzepts vom Fünf sowohl auf einen Wein oder ein Bier am Feierabend vorbeischauen als auch zu unseren festen Restaurantgästen zählen – entsprechend vielfältig wollen wir feiern!“, kündigt Ursel Hay an. „So wird es 2023 Gelegenheiten geben, mit uns an der Theke anzustoßen oder auf einer Party im Frühjahr auch richtig abzufeiern. Und natürlich werden wir die Menüreihe fortsetzen.“

Gemeinsam getafelt wird beim „20-Jahre-Jubiläumsmenü“ (So, 15.1., 18.30 Uhr, Anmeld. www.fuenf.de); Chillen und Feiern ist dann beim Cocktail-Bar-Abend (Sa, 18.2., 19 Uhr) angesagt. Am Fr, 20.1. wechselt wieder die Kunst an den Wänden: Die Karlsruher Natur- und Landschaftsfotografin Heinke Rau präsentiert Eindrücke ihrer Afrika-Reisen zwischen uralten Bäumen und magischen Felsen. Weitere Menü-Abende in drei Gängen gibt es am So, 12.2.+19.3., 18 Uhr. -pat