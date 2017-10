„Die Altstadt bebt“ heißt es alle Halbjahr, wenn in Karlsruhes Dörfle die Kneipen gemeinsam zu Live- und DJ-Musik feiern.

In der Dorfschänke covern sich die Fat Birds durch die Rock’n’Roll-History, der Pfannestiel lässt das Dreimannquartett mit seinem grundehrlichen Mix aus Rock, Blues und Funk ran, im Vogelbräu macht das Pfälzer Duo Pirm Jam Acoustic Music, der Old Chapel Pub begrüßt Scruffy und die irish-folkenden Krusty Moors, im Kap grooven Funk You und bei Schmidt’s Katze double troublen wie schon zur Frühjahrsausgabe die Teufelinen Jasi und Christine.

Weitere Anlaufstationen beim 21. „Dirty Old Town“: Old School (Karaoke), Lebo (Mixed Music), Prinz-S („Saturday Night“-Special) und das Studentenzentrum Z10 („O-Phasen-Überlebenden-Party“ mit Dr. Q M And The Hardcoreshaker). -pat