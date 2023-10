21. Kumuna

Die „Kultur- und Museumsnacht“ hat in Germersheim eine lange Tradition und fährt auch in diesem Jahr bereits zum 21. Mal mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm auf.

Erneut präsentieren sich in einem Zeitraum von sechs Stunden nicht nur die Museen, sondern auch zahlreiche kulturelle Vereine und Institutionen. Aber auch viele VertreterInnen aus der Geschäftswelt sind bei den einzelnen „Kumuna“-Stationen mit von der Partie, denn die innerstädtischen Läden haben bis 22 Uhr geöffnet.

Die Eröffnung findet um 19 Uhr am Europalz statt und hat es direkt in sich: Die Feuershow „Rock’n’Fire“ punktet hier mit bekannten Rockhymnen und spektakulären Feuereffekten. Das Mitfeiern ist ausdrücklich erlaubt! Ein absolutes musikalisches Highlight wartet auf die Besucher auch wieder in der Städtischen Musikschule und Musikakademie in Fronte Beckers. Auch in diesem Jahr findet dort der beliebte Klassiker „Walk – Don’t Walk“ statt – ein Rotationsereignis in geheimnisvollen Festungsgängen, das musikalisch überrascht und begeistert.

Passend zur „Spooky Season“ kommen Fans von Gruselgeschichten im Stadt- und Festungsmuseum ganz auf ihren Geschmack: Hier gibt es gruselige Führungen, Balladen und Gedichte, die bei Alt und Jung für Gänsehaut sorgen. Wer es etwas ruhiger, aber nicht weniger abwechslungsreich mag, ist beim Kunstverein im Zeughaus bestens aufgehoben: Dort zeigen 30 Mitglieder vielfältige Objekte aus den Bereichen Skulptur, Malerei, Fotografie und Grafik; dazu gibt es in gemütlicher Atmosphäre Häppchen und Wein. -sab