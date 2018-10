23. Dirty Old Town

Wenn die Lokale rund ums Dreieck Kaiser-, Waldhorn- und Kapellenstraße zu Live- und DJ-Musik ihr eintrittsfreies Altstadtkneipenfest feiern, geht’s richtig rund im Dörfle.

Klaus Höger spannt in seiner Dorfschänke The Reindeers vor den Fifties-Rock’n’Roll-Karren, im Vogelbräu tobt Harald „Harrycane“ Schiller über Evergreens und aktuelle Titel, der Old Chapel Pub stellt Sean McGurrin & Friends für ihren Mix aus Rock und Folk aufs Podium, im Pfannenstiel covern sich die 3 Kings durch Rock’n’Roll, Country und Blues, während Double Trouble Schmidt’s Katze zur Partyzone erklären.

Auch im Kap wird live musiziert; das Old School lässt die Gäste beim Karaokesingen wieder selber ran und wer den Dancefloor unsicher machen möchte, schwingt sich ins Prinz-S, Lebo, Z10 oder den Oxford Pub, wo DJ Nacho Mixed Music serviert. -pat