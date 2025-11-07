23. Kumuna

Haegar

Wenn in der Südpfälzer Festungsstadt an über 30 Stationen Vereine, Institutionen und Kulturschaffende bis 1 Uhr ihre Türen öffnen, ist „Kultur- und Museumsnacht“ in Germersheim.

Nicht nur Kunstliebhaber und Geschichtsfans, auch Nachtschwärmer kommen auf ihre Kosten, wenn Künstler unterschiedlichster Sparten ihr Können zeigen – von Livemusik über Vorträge, Workshops und Shows bis hin zu einer Lesung (Helen M. Sand – „Im Meer der Himmel“, 20/20.30/21 Uhr, Seminarraum im Weißenburger Tor).

Zur Eröffnung performt das goldglänzende Adagio-Akroabatik-Trio La-Metta (19/20/21 Uhr, Stadthalle); in den Pausen sorgt die Band Drop Out für Partystimmung. Medienkünstler Haegar lässt die Atelierräume der Galerie Prof. Karl-Heinz Deutsch erstrahlen und gibt Einblicke in seine Videokunst; das neu gegründete zehnköpfige Ensemble Just Us aus Rülzheim singt Gospel und Pop (19.45/21/22.15 Uhr, Versöhnungskirche). Hingucker und -hörer des Abends: die „Lebende Musikbox“ in Form eines 601er Trabis Baujahr 1989 mit einem Liedrepertoire von über 300 Songs (Stadthalle, Foyer).

Die innerstädtischen Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet, die Gastronomiebetriebe z.T. bis in die frühen Morgenstunden. -pat

Fr, 7.11., 19-1 Uhr, Germersheim, Eintritt frei

