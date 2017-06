23. Speyerer Kulturbeutel

Der Kulturhof Flachsgasse ist bis 25.6. wieder Schauplatz des 23. „Speyerer Kulturbeutels“ und seinem Mix aus Theater, Musik, Comedy und Kleinkunst.

Darunter viele Kinder- und Jugendveranstaltungen. Gespielt wird auf einer Open-Air-Bühne vor der Städtischen Galerie. Highlights am Abend sind z.B. „Der Club der Toten Dichter“ mit neu vertonten Bukowski-Gedichten mit Peter Lohmeyer und Reinhardt Repke (16.6., 20 Uhr), „Amen“, das neue Programm von Kabarettist Andreas Rebers (17.6., 20 Uhr); Sibylle Laux und ihre Band „Glanzblick“ (Soul-Pop, 20.6.); das Tanztheater der Compagnie Mangano Massip aus Paris, deren Stück „Archibald & Margaret“ zwischen Akrobatik, Schauspiel und Komödie changiert (24.6., 20 Uhr), und das A-cappella-Quartett Les Brünettes (The Beatles Close-Up) am 25.6. Wer noch etwas mehr Zeit mitbringt, sollte sich in der Innenstadt auf jeden Fall auch die Großinstallation „Odyssey“ des britischen Bildhauers Koenig ansehen. -rw