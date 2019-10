25. Dirty Old Town

„Das Fest der Karlsruher Altstadtkneipen“ feiert mit dieser Herbstausgabe Jubiläum.

Zum 25. Mal sorgen Bands und DJs für eintrittsfreies Beben im Dörfle: In Klaus Högers Dorfschänke interpretieren Hard Cover Songs von Deep Purple, Whitesnake, Free und anderen Heroen aus der „Classic Rock“-Ära.

Im Kap formieren sich die Rockcity Allstars; der Old Chapel Pub lässt Holzklasse ihre „Traditionals From Irish Folk To Gospel“ spielen; Rock’n’Roll, Country und Blues sind das Metier der 3 Kings (Pfannestiel); mit Dark Passion (Schmidt’s Katze) aus KA geht’s durch die Hard-Rock- und Heavy-Metal-Musikgeschichte und das Motto von Gitarrist Harry Schiller lautet „Rock You Like A Harry Cane“ (Vogelbräu).

DJ Pneumatix (Funk/Soul/Deep House) beschallt den Oxford Pub, auch bei Prinz-S und Z10 rotieren die Plattenteller. -pat