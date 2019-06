26. Kultursommer Germersheim

Der „Germersheimer Kultursommer“ geht weiter: Beim Musikschultag (Sa, 15.6., 14.30 Uhr) begegnen sich Lernende und Lehrende, leise und laute Töne, und dem Publikum werden Konzerte, Kulinarisches sowie der „Walk Spezial“ in der Musikschul-Edition geboten.

Die altbekannte und doch immer wieder neue Form des Stationenkults in den Festungsgängen gibt’s in diesem Jahr ebenfalls noch einmal als „Walk! Don’t Walk! 3 & 4“ (Fr, 28.6., 19+21 Uhr). Die musikalische Umrahmung bestreitet die Sopranistin Sarah Bouwers (Foto) und ihr Quartett mit einem Spagat zwischen Oper, Rock und Pop, Jazz und Musical auf der Hufeisenbühne.

Außerdem im Programm: eine Lesung in der Alten Spritfabrik (Do, 20.6.), die „Lange Pfälzer Nacht“ mit Pfälzer Tapas, Mixmusik der Mo’ People, sowie kabarettistischen Zwischengängen vom Frauennichtversteher Roland Maier (Sa, 22.6.) und das Philharmonische Sommerkonzert (Sa, 6.7., 20 Uhr) als Klassik-Open-Air mit der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Chefdirigent Pavel Baleff. Den Ausklang des „Kultursommers“ bestreiten im Rahmen des „Palatia Jazz“-Festivals (Sa, 13.7, 19.30 Uhr) Dock In Absolute sowie Jarrod Lawson & Band. -bes