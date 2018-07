27. African Summerfestival

Mit einem Afrikatag für Schulen eröffnet das „African Summerfestival“ mit Basar und Handwerkermarkt am 12.7.

Workshops ergänzen die Liveshows, abends spielen die Gupeen Mamadou Sarr aus Gambia und Les Baobabs aus Westafrika, gefolgt von Fofana Nianga und Yelitza Laya am Fr, 13.7

Weitere Shows folgen am 14.7., wo ab 18 Uhr das Trio Malibéde sowie Flori Mutzulzi spielen und am So, 15.7. ab 18 Uhr Taikifa und Palito Ache.12.-15.7. -rw