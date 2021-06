27. Watthalden Festival

Afrokubanische Rhythmen in Watthaldenpark-Atmosphäre – was 2020 nicht möglich war, wird nun nachgeholt!

Das HfM-Bläserensemble eröffnet das „Watthaldenfestival“ mit „Beethoven in Es“ (11 Uhr); junge Virtuosen interpretieren drei besonders packende Werke des Komponisten. Originell zelebrieren die beiden Energiebündel von Broom Bezzums (12.30 Uhr) „Powerful New Folk“ aus England. Dem polyglotten Multiinstrumentalisten Adjiri Odametey (14 Uhr) aus Ghana gelingt mit seiner in Westafrika verwurzelten Musik das Crossover von traditionellen afrikanischen und westlichen Einflüssen. Um 15.30 Uhr präsentiert Najenko deutschsprachigen Rock mit Jazz und Pop.

Die sechs Vollblutmusiker von D’Cuba Son (17 Uhr) präsentieren karibische Lebensfreude gepaart mit nordamerikanischem Jazz. Sanft-melancholische Rumbas und gefühlvoll-melodischer Son wechseln sich mit spritzigen Mambo- und Salsa-Kompositionen ab. Mama Shakers (18.30 Uhr) paaren jugendlichen Elan mit ihrer Liebe zum Jazz der „Roaring Twenties“: Die Pariser Band spielt eine Mischung aus tanzbaren Jazz- und Blues-Titeln der 20er und 30er Jahre, gewürzt mit Songs aus dem Fundus von Jazz, Blues und Chanson.

Bei „Global Umpa Music“ verorten sich Malaka Hostel (20 Uhr): Folkloristisches vom Balkan oder aus den Anden findet hier seinen Platz, getragen von groovenden Beats. Die aus Trompeten und Mundharmonika bestehende Brass-Section sorgt für kollektive Sitzekstase, wenn Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs, Gipsy-Swing, Folk und griechischer Rebetiko zusammenfinden!

Slam-Poet und Autor Stefan Unser aus Malsch führt durchs Programm. Von 11 bis 18 Uhr können Kinder malen, basteln und sich kreativ ausprobieren; nachmittags zaubert Rudi, der letzte und pfiffigste der sieben Zwerge. -ps/pat