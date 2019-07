29. Badischer Landesposaunentag

Der alle vier Jahre ausgetragene „Landesposaunentag“ macht 2019 in Bruchsal Station.

Zum Familienfest kommen 250 Posaunenchöre mit 5.500 Bläsern in der Fußgängerzone und auf den Plätzen der Innenstadt sowie im fürstbischöflichen Barockschloss zusammen. Zu den Highlights zählen die Open-Air-Konzerte mit bis zu 1.000 Blechbläsern (Sa), das Blechbläserensemble Salaputia Brass und die „Signals From Heaven“ von Trompetenvirtuose Prof. Jeroen Berwaerts (Sa, Stadtkirche), der Festgottesdienst mit 1.500 Mitwirkenden (So, Schlossgarten) und das große Choralblasen im Rahmen des „Bruchsaler Schlossfests“ (So, Ehrenhof). Alle Programmpunkte stehen auf lpt.posaunenarbeit.de. -pat