29. Kultursommer Germersheim

Die Überraschungen im unterirdischen Labyrinth der Festungsanlage Fronte Beckers sind längst zum Markenzeichen des „Germersheimer Kultursommers“ geworden.

Die Walks (Fr, 30.6., 18+21.30 Uhr) führen durch fünf kultige Stationen im Inneren der Festung, die Band Tip Toe um Gernot Ziegler sorgt für coolen, entspannten Jazz. Ein separater Stadtwalk folgt am Fr, 7.7. „Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles“ ist Conan Doyles berühmtester Fall, gespielt wird beim erstmals veranstalteten Theater-Open-Air die Adaption von Stephen Canny (BBC), die ein Hit im Londoner Westend war und viel Slapstick und Monty-Python-Humor in die berühmteste Detektivgeschichte aller Zeiten bringt. Ein Krimispaß für jedes Alter mit Danny Richter, Olav Dennhoven und Roland Kalweit – drei Schauspieler in 18 Rollen.

Im Juli schließen sich das „Dinner In White“-Picknick-Konzert mit der Seán Treacy Band am Fr, 7.7., 20 Uhr, der Stadtwalk am Sa, 8.7. sowie das Konzert „Destiny Rock“ des SAP Sinfonieorchesters Walldorf unter Leitung von Martin Spahr am Sa, 15.7. an. -rw