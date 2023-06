29. Kultursommer Germersheim

Das landesweite Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers „Kompass Europa: westwärts“ legt den Fokus auf die Kunst und Kultur von Frankreich, den Benelux-Ländern, England und Irland und wird thematisch vom 29. „Germersheimer Kultursommer“ aufgenommen.

Ganz neue Programmpunkte sind 2023 das „Theater-Open-Air“ im Hufeisen und das „Dinner In White“ im Stadtpark Fronte Lamotte. Passend zum Motto „It’s Teatime!“ startet der „Kultursommer“ mit einer „English Teatime“, dem Sinnbild englischer Genusskultur.

Zur Open-Air-Lesung kann man die eigene Teetasse mitbringen, um am späten Nachmittag den Worten der deutschen Krimiautorin Leonie Swann (Foto: Mark Bassett) zu folgen, deren Krimi „Miss Sharp macht Urlaub“ an die Küste Cornwalls führt. Mit ihren ersten Romanen „Glennkill“ und „Garou“ stand die 1975 in München geborene und heute in England lebende Autorin ganz oben auf den Bestsellerlisten und wurden bisher in 25 Sprachen übersetzt. Die musikalische Umrahmung kommt vom Duo Musette aus Speyer (Fr, 23.6., 18 Uhr, Innenhof des Kulturzentrums Hufeisen).

Tags drauf folgt an gleicher Stelle das beliebte Kino-Open-Air, 2023 mit der romantischen Filmkomödie „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Den Auftakt bestreitet die Band An Erminig mit keltischer Musik (Sa, 24.6., 21.30 Uhr, Innenhof des Kulturzentrums Hufeisen). Die Überraschungen im unterirdischen Labyrinth der Festungsanlage Fronte Beckers sind längst zum Markenzeichen des „Germersheimer Kultursommers“ geworden.

Die Walks am Fr, 30.6., 18 und 21.30 Uhr, führen durch fünf kultige Stationen im Inneren der Festung, die Band Tip Toe um Gernot Ziegler sorgt für coolen, entspannten Jazz. Ein separater Stadtwalk folgt am 7.7. „Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles“ ist Conan Doyles berühmtester Fall, gespielt wird beim erstmals veranstalteten Theater-Open Air die Adaption von Stephen Canny (BBC), die ein Hit im Londoner Westend war und viel Slapstick und Monty-Python-Humor in die berühmteste Detektivgeschichte aller Zeiten bringt.

Im Juli schließen sich das „Dinner In White“-Picknickkonzert mit der Seán Treacy Band (Fr, 7.7., 20 Uhr), der Stadtwalk (Sa, 8.7.) sowie das Konzert „Destiny Rock“ des SAP Sinfonieorchesters aus Walldorf unter Leitung von Martin Spahr (Sa, 15.7.) an. -rw