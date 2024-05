Der sechswöchige Jubiläums-„Kultursommer“ in Germersheim schließt sich dem Landesmotto „Kompass Europa – Sterne des Südens“ an.

„Dunkle Verwicklungen auf La Palma“ (Fr, 7.6., 18 Uhr) titelt die tapasverköstigte Open-Air-Krimilesung von Flores & Santana alias Rotraut Schöberl und Erwin Riedesser, und ihrem Pianobegleiter Uli Kofler. 1990 mit dem „Oscar“ als bester fremdsprachiger Film prämiert wurde Guiseppe Tornatores Drama „Cinema Paradiso“, dessen Open-Air-Kinovorstellung der deutsch-italienische Singer/Songwriter Marco Augusto und seine Band mit ihrem aktuellen Album „Per amore alla vita“ und südländischen Gassenhauern anreichern (Sa, 8.6., 19 Uhr).

Begleitet von ortskundigen Wanderführern des Pfälzer Wald Vereins Sondernheim geht’s in geselliger Runde auf den Pfälzer Jakobsweg als ältestem europäischen Kulturweg vom Hufeisen bis zur Ziegelei und zurück, wo die SRH Big Band aus Heidelberg gegen 15.30 Uhr einen musikalischen Empfang bereitet (So, 16.6., 10.30 Uhr, Teilnahme kostenlos, Anmeld.: 07274/96 02 17, kultur@germersheim.eu). Immer wieder ein Erlebnis sind die „Kuso-Walks“ durch die unterirdischen Festungsgänge (Sa, 22.6., 19+21 Uhr); vor und nach den Spaziergängen spielen Mr. Jones Akustik-Latin-Pop-Covers. Kultur an interessanten Plätzen erleben kann man beim „Stadtwalk“ u.a. mit Singer/Songwriter Marcus Zimmermann, spanischen Flamenco-Tänzen und Poetry-Slam. Anschließend wird mit der Nummer-eins-Partyband im Rhein-Neckar-Kreis Amokoma zu Funk, Soul, Hip-Hop der 70er bis 90er sowie aktuellen Chartbreakern gefeiert (Sa, 6.7., 18 Uhr).

Die Musikbühne Mannheim spielt das Mitmachfamilienmusical „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen für Kids von sieben bis und zehn (So, 7.7., 16 Uhr, Anmeld. 07274/96 02 17). Schließlich wird der 30. „Germersheimer Kultursommer“ vom SAP Sinfonieorchester und den Gesangssolisten Kerstin Bauer und Sascha Kleinophorst beim Jubiläumskonzert „Hitparade meets Classic“ gewürdigt (Sa, 13.7., 20 Uhr). -pat