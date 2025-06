30 Jahre Querfunk

Am 17.6.1995 ging das Freie Karlsruher Radio Querfunk zum ersten Mal on Air.

Selbstbestimmt und -verwaltet, basisdemokratisch organisiert und nicht kommerziell ausgerichtet – ein Gegenvorschlag zum medialen Einheitsbrei, ein Gemeinschaftsprojekt, das Emanzipation und Empowerment, gesellschaftliche Gleichheit und individuelle Freiheit vereint. Seitdem beteiligen sich beim Querfunk Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen und rücken auch Themen in den Vordergrund, die anderswo wenig Beachtung finden. 30 Jahre nach Gründung hört man dieses Konzept immer noch heraus: Das Programm ist vielfältig, innovativ und inklusiv und wird nach wie vor komplett von den ehrenamtlich tätigen Sendungsmachern gestaltet.

Hier haben kompetent und liebevoll kuratierte Musiksendungen aus den unterschiedlichsten Genres (wie unsere Afrobeat-Show „INKA Afro Tunes“ jeden 1. Sa im Monat, 14-16 Uhr, mit Julia Heiß, Roger Waltz und den Reggae-/Dancehall-, Hip-Hop-, Afrotrap-, R’n’B- und Amapiano-Highlights von Accra über Lagos, Mali und Tansania bis Südafrika, https://www.inka-afro-tunes.de, www.mixcloud.com/inkastadtmagazin) genauso ihren Platz wie aufwendig recherchierte und fundiert aufgearbeitete Wortsendungen.

Moderiert wird hin und wieder mit durchscheinendem „symbadischen“ Lokalkolorit, aber auch fremdsprachige Radiomacher senden Inhalte für ihre Community; Jugendliche erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie ihre neu gewonnen Kompetenzen aus den medienpädagogischen Querfunk-Angeboten in Sendungsbeiträgen präsentieren. Daneben können sich die unterschiedlichsten Initiativen, Organisationen und Gruppen aus der Stadtgesellschaft einfinden, um ihrem Thema Gehör zu verschaffen. Das Ganze längst nicht mehr ausschließlich auf UKW 104,8 MHz wie noch 1995, sondern auch im Livestream via www.querfunk.de oder nachhörbar in der Querfunk-Sieben-Tage-Mediathek „Zeitkapsel“ (zeitkapsel.querfunk.de). Sichtbar tritt Querfunk mit Infoständen und als Liveberichterstatter in Erscheinung oder organisiert Workshops, Festivals, Partys und andere Kulturveranstaltungen.

Das Hauptquartier im Gewerbehof ist dabei nicht nur Treffpunkt der Querfunker, sondern Ort des allen offenstehenden Austauschs – so auch beim eintrittsfreien „Back To 95“-Outdoor-Geburtstagsfestival (Sa, 21.6., 12-22 Uhr) unterm Motto „Wir kamen, um uns zu beschweren...“ mit einem bunten Familienprogramm, Liveradio, Studioführungen, DJ-Sets und Konzerten der Karlsruher Acts Nomaden Clique aka Lou Shanté, Mars & Alekkz (Hip-Hop), Kantine (Alternative Post-Punk) und Watching Buildings Grow (Indiepop). -pat