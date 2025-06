31. Kultursommer Germersheim

„Forever Young?“ lautet das Motto des „Kultursommers Rheinland-Pfalz“ 2025, aus dem Germersheim einen Programmdialog zwischen der Generation der Babyboomer und Zoomer ersonnen hat.

„Nur nicht aus Liebe weinen“ (So, 6.7., 18 Uhr, Hufeisen) titelt das Open-Air-Sommerkonzert des Musica Varia Ensembles, das mit Sängerin, Katja Bördner, neuen spritzigen Arrangements, der geschichtliche Hintergründe beleuchtenden Moderation sowie Anekdoten und Gedichten von Ringelnatz bis Tucholsky die Schlager der Ufa-Zeit aufleben lässt. Bereits ausverkauft ist das Picknickkonzert „A Night Of Queen“ der britischen Tributeband The Bohemians (25.7.). Pflichtprogramm: der „Stadtwalk“ (Sa, 5.7., 18 Uhr, Musik: Mmonk, Musicalhits, 20.30 Uhr, Hufeisen). -pat