31. Kultursommer Germersheim

„Forever Young?“ lautet das Motto des „Kultursommers Rheinland-Pfalz“ 2025, aus dem Germersheim einen Programmdialog zwischen der Generation der Babyboomer und Zoomer ersonnen hat.

Los geht’s mit der Open-Air-Lesung „Wir werden jung sein“ (Fr, 30.5., 18 Uhr, Kulturzentrum Hufeisen, Innenhof): In seinem hellsichtigen Roman voll Witz und Wärme lässt Autor und Journalist Maxim Leo die Teilnehmer einer Medikamentenstudie an der Berliner Charite plötzlich jünger werden. Dazu spielt Die Herrenkapelle aka Uli Kofler und Reiner Möhringer. „Nur nicht aus Liebe weinen“ (So, 6.7., 18 Uhr, Hufeisen) titelt das Open-Air-Sommerkonzert des Musica Varia Ensembles, das mit Sängerin, Katja Bördner, neuen spritzigen Arrangements, der geschichtliche Hintergründe beleuchtenden Moderation sowie Anekdoten und Gedichten von Ringelnatz bis Tucholsky die Schlager der Ufa-Zeit aufleben lässt.

Die Musikbühne Mannheim spielt das flott-freche Open-Air-Märchenmusical „Dornröschen“ (So, 15.6., 16 Uhr, Hufeisen) für Sieben bis Zehnjährige, von denen einige auch mitspielen dürfen (Anmeld.: 07274/96 02 17). Im Open-Air-Kino läuft Ivan Calbéracs romantische Sommerkomödie „Liebesbriefe aus Nizza“ (Fr, 20.6., 21.30 Uhr, Hufeisen) über eine wild-wahnwitzige Vendetta an der Côte d’Azur und den vierten Frühling. Musik: Mèlange a deux (20 Uhr, Hofbistro). Pflichtprogramm: „das Rotationsereignis in den Festungsgängen“ – die „Kuso Walks“ (Walk 1: Sa, 31.5., 19 Uhr; Walk 2: 21 Uhr, Musik: Acoustic & Amazing, Classic Rock/Pop; Walk 3: Sa, 21.6., 19 Uhr; Walk 4: 21 Uhr, Musik: Minithoro, American Folk/Pop, Hofbistro) und der „Stadtwalk“ (Sa, 5.7., 18 Uhr, Musik: Mmonk, Musicalhits, 20.30 Uhr, Hufeisen). -pat