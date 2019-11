33. Ettlinger Sternlesmarkt

Zum 33. Mal schmückt Ettlingen seine Altstadt mit sinnlicher Beleuchtung für den „Sternlesmarkt“.

Auf dem Marktplatz und dem Neuen Markt bieten KunsthandwerkerInnen selbstgemachte Holzspielzeuge, qualitätsvolle Keramik, edlen Silber- und Edelstahlschmuck, hochwertige Lederwaren, Stoffartikel sowie Bürsten und Besen an. In diesem Jahr haben Schüler des Eichendorff-Gymnasiums Fenstermotive für die Schlossfassade entworfen und einen leuchtenden Adventskalender gestaltet: Jeden Tag wird ab 17 Uhr ein weiteres Fenster beleuchtet, bis an Heilig Abend die gesamte Fassade prächtig leuchtet.

Kinder können sich auf eine Eisenbahn, ein historisches Kinderkarussell und den Nikolaus freuen, der mit den Kleinen auf einen Laternenumzug durch die Altstadt geht (Fr, 6.12., 17 Uhr, Start: Schlossplatz). Innehalten lässt sich an der Weihnachtskrippe mit den kunstvoll geschnitzten Figuren neben dem Tannenbaum auf dem Marktplatz. Am Sa+So, 14.+15.12. öffnet von 14 bis 18 Uhr die lebendige Krippe mit den Menschen und Tieren aus der Weihnachtsgeschichte. Die ev. Gemeinde gestaltet hier ein Programm aus Andachten, Gedichten und Geschichten und auf der Sternlesbühne erklingt weihnachtliche Musik. -fd