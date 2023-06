33. Kulturlese im Wilhelmshof

Ein fester Bestandteil der Südpfälzer Kunst- und Kulturszene ist die „Siebeldinger Kunstwoche“, die sich seit 2013 „Kulturlese im Wilhelmshof“ nennt.

Winzerfamilie Roth-Ochocki und insbesondere Christa Roth-Jung sorgen dafür, dass es hier immer wieder neue KünstlerInnen zu entdecken gibt. Die stilvolle Mixtur aus alten und neuen Gutsräumen setzen den Rahmen für die Kunst, wenn Weinflaschen, Sektrüttelpulte und Barriquefässer Platz machen für Musik und Genuss: Den Auftakt markiert das cembalobegleitete „Matineekonzert“ (Do, 8.6., 11 Uhr) von Katrin Lerchbacher (Traversflöte), Katharina Hirsch (Barockoboe) und Ekaterina Polkinhorn (Barockvioline).

Bildhauerei und Goldschmiedekunst sind seit 1986 fester Bestandteil der „Kulturlese“; erstmals ist die Ausstellung der „Eat Art“ (Do, 8.6., 14 Uhr, bis 11.6., 11-18 Uhr, Eintritt frei) gewidmet: mit Sonja Alhäuser (Berlin), Gabriela Oberkofler (Stuttgart), Susanne Wadle (Landau) und Schmuckdesignerin Gudrun Seyfert (Stuttgart). Dazu referiert Nicole Miltenberger über ihren Besuch im Skulpturenpark von „Eat Art“-Begründer Daniel Spoerri.

Bei „Ineinander wachsen“ trifft Südtirol auf Pfalz, Künstlerin Gabriela Oberkofler auf Winzerin Barbara Roth, in einem Dialog über die Natur und ihre Bedeutung für Kunst und Weinbau bei Weinprobe mit Südtiroler Spezialitäten (Fr, 9.6., 19.30 Uhr). Und nach „Verstehen Sie Kunst beim Essen“ (Sa, 10.6., 16 Uhr) mit Susanne Wadle, die über Kulinarik als Inspirationsquelle für Malerei und Collagen spricht, kann man bei „Jazz am Sonntag“ (So, 11.6., 11-14 Uhr) mit dem Trio um Jazzpianist Adrian Wachowiak, deren „New Standards“ klassischen Swing, Blues, Soul und kubanischen Stil vermengen, einen letzten Blick in die Ausstellung werfen. -pat