33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.
Geboten sind Vielfalt und einzigartiges Design – ob Mode für Groß und Klein, Accessoires, Taschen, Schmuckstücke, Postkarten und Zeichnungen, Gartenskulpturen, Keramikkunstwerken oder Dekoartikel. Alle Produzenten sind anwesend und geben gern über ihr Schaffen Auskunft. Kinder, aber auch Erwachsene können während der gesamten Marktzeit am Stand der Karlsruher Künstlerin Simone Knauth kreativ werden und ihre Kunstwerke als Andenken mit nach Hause nehmen. Fürs leibliche Wohl sorgt ein Grillimbiss; der Eintritt ist frei. -pat
Sa, 27.9., 10-18 Uhr, Stephanplatz, Karlsruhe
www.karlsruhe.de/maerkte
