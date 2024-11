37. Ettlinger Sternlesmarkt

Zum 37. Mal bildet die stilvoll geschmückte Ettlinger Altstadt seit dem 28.11. den funkelnden „Sternlesmarkt“-Rahmen auf Marktplatz, Erwin-Vetter-Platz und dem Schlossvorplatz.

Zahlreiche Kunsthandwerker offerieren hier Besonderheiten wie selbstgeschnitzte Holzspielzeuge, Lederwaren, hochwertige Keramik, ausgefallenen Silber- und Edelstahlschmuck, hübsche Stoffartikel oder handgefertigte Bürsten und Besen. Auf der Sternlesbühne ertönen weihnachtliche Klänge, Kinder finden ihr Vergnügen bei einer Fahrt mit dem historischen Karussell, der Eisenbahn oder dem neuen Kinderriesenrad auf dem Schlossvorplatz.

Weiteres Highlight für die kleinen Besucher: die Kinderbackstube. Der angemessene Ort, um in all dem Trubel innezuhalten, ist die traditionelle Weihnachtskrippe mit der kunstvoll geschnitzten Darstellung der Heiligen Familie direkt neben dem großen beleuchteten Tannenbaum auf dem Marktplatz. Auch an den drei ausstehenden Adventssamstagen (7./14./21.12.) verlängern viele Einzelhändler ihre Öffnungszeiten bis 18 Uhr; der „Sternlesmarkt“ schließt erst am 29.12. seine Pforten. -pat