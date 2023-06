4. Alfons & Emma

Quartiersfest an der Enz & Sommer der Kulturen.

Das Viertel zwischen Kreativzentrum Emma, A.K.T. und der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim hat sich über die Jahre zu einem Begegnungsort für StudentInnen, Kreativschaffende und Anwohner entwickelt – und das wird beim „Alfons & Emma. Quartiersfest an der Enz“ mit Essen, Trinken, Musik und verschiedenen Aktionen gemeinsam gefeiert!

Im Emma gibt die Ausstellung „Designers In Residence“ Einblick in die Stipendiatenprojekte und zeigt Arbeiten von Schmuckdesigner Xin Liu (China), Textildesignerin Leen Stoffels (Belgien) und Materialdesignerin Andrea De la Peña (Mexiko). Im A.K.T. ist letztmalig „Bodies That Matter“ geöffnet: Zu sehen sind Einzelpositionen, die Bezug auf den Körper und den Raum als Medium von Veränderungsprozessen in der Gesellschaft nehmen (Führungen: 12+15 Uhr).

Entlang der Theaterstraße verkauft das Nähcafé vom Familienzentrum in der Au handgearbeitete Produkte und präsentiert das Projekt „Nähen macht glücklich“; nebenan bieten pakistanische Frauen Hennabemalung und Fingerfood an. Kinder kommen auf der Spielstraße vom Stadtjugendring oder dem Mitmachzirkus auf ihre Kosten; außerdem gibt’s Kinderschminken in der Kita am Emma-Jaeger-Bad. Der Studiengang Accessoire Design der HS Pforzheim animiert die Besucher, Brillenetuis aus Leder zu gestalten und gemeinsam mit Schmuckdesignerin Mira Kim und Werkstattleiter Fabian Jäger können im Rahmen des Projekts „PF Revisited“ Anhänger an der historischen Guiollochiermaschine gefertigt werden.

Das Sense Collective spielt auf der Emma-Dachterrasse und beim Café Roland Musik aus aller Welt. Das Dach des Kreativzentrums öffnet sich vier Wochen (je Fr-So, 14-23 Uhr) für ein geselliges Zusammenkommen bei Kunst, Drinks, Kulinarik und Musik von Kollektiven, Livemusikern und DJs u.a. aus Berlin, Leipzig, München und der Region, deren Darbietungen von Turkish Psychrock, Machine-Funk und spiritual Jazz, über electronic Ambient und Orient Dub bis 90s House oder Brazilian Disco reichen. Den eintrittsfreien „Sommer der Kulturen“ begleitet eine Ausstellung des Malers Thomas Sterzer. -pat