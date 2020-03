4. Frühlingstage der Nachhaltigkeit am KIT

An diesen vier Projekttagen werden in einem Vortrag samt Minimesse sowie thematisch gebündelten Workshops und Exkursionen Nachhaltigkeitsthemen von der globalen Klimaveränderung bis hin zur Personal Sustainability behandelt.

Zur anmelde- und eintrittsfreien Eröffnung erläutert Prof. Dr. Tilman Santarius (TU Berlin) in seiner Keynote „Klimawandel 4.0 – Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation“, welche Risiken die Digitalisierung für die nachhaltige Entwicklung birgt und wie eine smarte grüne Welt Realität werden kann (Mo, 23.3., 18 Uhr, Audimax). Im Anschluss lernen die BesucherInnen auf dem „Markt der Möglichkeiten“ im Foyer rund 40 Initiativen und Unternehmen aus der lokalen Nachhaltigkeitsszene kennen.

Bis So, 15.3. kann man sich online anmelden – zum einen für Workshops, in denen unterschiedliche Methoden der Nachhaltigkeitsforschung wie Lebenszyklusanalysen, Szenarien oder Planspiele anhand von alltagsnahen Beispielen angewendet werden; und zum anderen für Exkursionen in regionale Unternehmen und Einrichtungen von der CAS Software AG bis zum Zoologischen Stadtgarten. -pat