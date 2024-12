40. Indoor Meeting Karlsruhe

Seit 2016 ist das traditionsreiche Hallenleichtathletik-Event als Gründungsmitglied Teil der vom Internationalen Leichtathletik-Weltverband gegründeten Hallenserie „World Athletics Indoor Tour Gold“.

Zum 40. Jubiläum zählt Karlsruhe mit sieben weiteren weltweit zu den „Meetings“ der höchsten Kategorie. Zu sehen sind Weltklasse-Athleten, die zudem in Astana, Kasachstan (24.1.), Boston und New York (2.+8.2.), Ostrava, Tschechien (4.2.), Liévin, Frankreich (13.2.), Torun, Polen (15.2.) sowie zum Tourfinale in Madrid (28.2.) starten. Neben 10.000 Dollar Preisgeld winkt den Siegern einer Disziplin eine Wildcard für die Hallen-Europameisterschaft 2025 im chinesischen Nanjing. -pat