40 Jahre „Kulturlese im Wilhelmshof“

Seit 1985 wird zur Fronleichnamswoche Kunst, Musik und Genuss im Wilhelmshof gefeiert.

Im Jubiläumsjahr 2025 schlagen Gutsleiterin Barbara Roth und der „Herr der Reben und Hüter der Geheimnisse des Kellers“ Thorsten Ochocki ein neues Kapitel auf: Kein Jazz, keine klassische Ausstellung – dafür zwei außergewöhnliche Abende, die Kunst und Kulinarik verbinden.

Während Alexander Hülshoff (Violoncello), Jack Liebeck (Violine) und Ben Roskamps (Viola) Stücke von Beethoven und Mozart spielen, verwöhnt das Wilhelmshof-Team bei der „Symphonie der Sinne“ (Fr, 20.6., 18 Uhr) den Gaumen mit seinen edlen Tropfen und einem Drei-Gänge-Menü. Dann heißt es „Südkorea trifft Südpfalz“ (Fr, 27.6., 18 Uhr), wenn Galerist Moon Park beim kulturellen Crossover den Südkoreaner Jeong Hwa Choi und seine Werke präsentiert, begleitet von koreanischen Spezialitäten in vier Gängen und Südpfälzer Wein- und Sektkultur.

Zum Vormerken: Am 4.10. wird bei „Kunst im Sonnenschein“ die „Kulturlese“-Jubiläumsskulptur von Lilau eingeweiht. Der renommierte Westpfälzer Steinbildhauer ist bekannt für seine großformatigen Werke aus Stein, Metall und Holz mit organischen Formen, die man von St. Tropez über Großbritannien bis zu den spanischen Inseln findet. Inspiriert von der Landschaft entsteht nun ein Kunstprojekt an der Deutschen Weinstraße in der Lage „Im Sonnenschein“. Lilau erschafft dort eine mächtige Kalksteinskulptur, die einer Weinrebe gleich weithin sichtbar zum Licht strebt. -pat