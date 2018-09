43. Gernsbacher Altstadtfest

Das „Gernsbacher Altstadtfest“ lockt alljährlich viele Besucher in das wunderschöne Städtchen an der Murg.

Die Gassen der Papiermacher- und Flößerstadt sind von tausenden Lichtern illuminiert, auch ein eigens zu Wasser gelassenes großes Murgfloß holt neben dem „Zeitsprung ins Mittelalter“ die Vergangenheit ins Hier und Jetzt. Beim Gang durch die schmalen Gassen der Altstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster sieht man die Stadt mit einem Blick, wie er vor rund 800 Jahren gewesen sein könnte. Im Schein von Fackeln, Kerzen und Holzlaternen stehen Handwerker und Händler, Kerzenzieher, Kranzbinder, es gibt eine Schmiede und Zinngießer.

Und inmitten der Fachwerkromantik gibt’s jede Menge Musik von der Blaskapelle bis zur Rockband. Höhepunkt ist das Musikfeuerwerk am Samstag um 20.30 Uhr, für das die Murg und die Silhouette der Stadt eine grandiose Kulisse bieten. Auf den Plätzen und in den Gassen präsentieren sich Gernsbacher Vereine und Gruppen und bieten eine breite kulinarische Palette an, auch die beiden Partnerstädte Baccarat und Pergola sind (nicht nur) kulinarisch vertreten. -rw