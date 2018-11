47. Christkindlesmarkt & 16. Stadtwerke Eiszeit

Alle Jahre wieder wird die Fächer- zur Weihnachtsstadt.

Ein verbindendes Lichtkonzept und die eigens für Karlsruhe gestaltete Festbeleuchtung in der Kaiserstraße verknüpfen die Attraktionen der rund 70 Partner aus Kultur, Handel, Freizeit und Kirchen. Einer der beiden Hauptanziehungspunkte ist der 47. „Christkindlesmarkt“ (Eröffnung: Di, 27.11., 17 Uhr) mit seiner „Waldweihnacht“ auf dem Friedrichsplatz und der „Lichtweihnacht“ auf dem Marktplatz, auf dem die seit Oktober restaurierte Pyramide festlich beleuchtet im Mittelpunkt steht. Hoch über den Dächern ermöglicht das hier erstmals seine Runden drehende Riesenrad einen Ausblick über die gesamte Weihnachtsstadt; daneben erstrahlt im Takt der „Leuchtende Musikwald“.

Für große Augen sorgt der ebenfalls zweimal täglich über den Friedrichsplatz hinwegschwebende „Fliegende Weihnachtsmann“, wenn er sich nach einem Stopp in luftiger Höhe von seinem Schlitten abseilt, um die Kids zu bescheren; auf die wartet außerdem das Kinderland (Kirchplatz St. Stephan) mit seinem märchenhaften Zauberwald und der Kindereisenbahn.

Rund ums Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal auf dem Schlossplatz sorgt derweil die 16. „Stadtwerke Eiszeit“ mit der größten Open-Air-Eisfläche Süddeutschlands neun Wochen lang für Schlittschuhvergnügen: Los geht’s am Eröffnungstag mit einer „Holiday On Ice“-Show samt Feuerwerk (18.15 Uhr). Jeden Donnerstag (außer 17.+24.1.) verwandelt sich die Bahn bei den „Eiszeit Beat Nights“ (18-20 Uhr) mit den Krokokeller-DJs in Karlsruhes flotteste Tanzfläche.

Sportlich wird’s beim „KSC-Eisstockbattle“ (Di, 11.12., 19 Uhr), wenn die Wildpark-Profis gegen ihre Fans antreten; erstmals ausgetragen werden die „Eiszeit Wintergames“ (Mi, 19.12., 16-19 Uhr) in vier Disziplinen. Höhepunkt: das siebte „Karlsruher Eisstockturnier“ (Do, 7.1., 17.30 Uhr). Wer sich die besten Plätze auf den Eisstockbahnen und in den Eislaufkursen sowie für seine Feier in der kuscheligen Eiszeit-Stube sichern will, bucht über www.stadtwerke-eiszeit.de. -pat