48. Karlsruher Christkindlesmarkt

Die Karlsruher City bietet mit ihrem „Christkindlesmarkt“ und der „Stadtwerke Eiszeit“ alles, was man sich von einer Weihnachtsstadt verspricht!

Durch ein Sternentor geht es auf die „Lichtweihnacht“ in der Kaiser- und Lammstraße; urig-gemütlich ist die Stimmung bei der „Waldweihnacht“ auf dem Friedrichsplatz. Auserlesenes Kunsthandwerk findet sich in der großen gemeinschaftlichen Kunsthandwerkerhütte am Friedrichsplatz, wo Kreative ihre selbstgemachten Waren anbieten, von Edelmetall-Schmuck bis zu Upcycling-Produkten.

Auf der zentralen Bühne am Friedrichsplatz gibt es täglich ab 18 Uhr ein musikalisches Programm für die ganze Familie. Zu Gast sind Chöre und Musikvereine aus der Region. Am Fr, 6.12. steigt die „Riesendambedei“-Aktion mit Gotthilf Fischer und Roland Bless, die mit den BesucherInnen gemeinsam Weihnachtslieder singen und dem größten Dambedei der Welt von der Bäckerei Hatz. Ein tägliches Highlight ist der fliegende Weihnachtsmann Falko Traber (17+19 Uhr).

Das Kinderland St. Stephan am gleichnamigen Kirchplatz lädt täglich ab 11 Uhr ein in bezaubernde Märchenlandschaften, ein Märchenhäuschen zum Lauschen und in die Kindereisenbahn. Kids können hier ihre Wunschzettel beim Christkind abgeben und sich von einem abwechslungsreichen Programm verzaubern lassen (26.11.-6.1. Uhr). -fd