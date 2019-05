5. Wäscherinnen-Lauf

Legendär sind die tüchtigen Bulacher Wäscherinnen.

Der Ortsteil war in der Vergangenheit bekannt für seine vielen Wäschereien, in denen sich die Frauen neben der Landwirtschaft etwas dazuverdienten. Daran soll der Wäscherinnen-Lauf erinnern: In Omas alter Kittelschürze oder im feschen Dirndl rennen die Damen um die Wette auf einer zweieinhalb Kilometer langen Runde durch Beiertheim und Bulach.

Wer es sportlicher mag, nimmt am doppelt so langen zweiten „Frauenlauf Karlsruhe“ teil. Zuschauer sind stets gerne gesehen – auch für den Sommertagszug, mit dem die warme Jahreszeit freudig begrüßt wird. Die Anmeldung für einen der 500 Läuferinnen-Startplätze ist online möglich. -bes