50 Jahre Siebentäler Therme

Die Siebentäler Therme blickt auf eine lange Geschichte zurück, die sehr viel weiter in die Vergangenheit reicht, als nur die 50 Jahre, in denen die Therme selbst existiert.

Bis weit ins 19 Jahrhundert reichen die Bemühungen zurück, Thermalwasser in Herrenalb zu finden. Die ersten (damals noch erfolglosen) Bohrungen fanden 1867 und ’69 statt. Fast 100 Jahre sollte es von da an noch dauern, bis 1964 das Mineralthermalwasser schließlich in 512 Metern Tiefe auf der Schweizer Wiese gefunden wurde. Am 2.1.2021 feierte die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb ihren 50. Geburtstag seit der Eröffnung 1971. Am Mi, 20.10. jährt sich der Tag, an dem sich Herrenalb zum ersten Mal mit dem begehrten Titel „Bad“ schmücken durfte ebenfalls zum 50. Mal.

Heute stellt die Siebentäler Therme für viele Thermenliebhaber, die auf der Suche nach einer echten Wohlfühltherme mit ruhiger und behaglicher Atmosphäre sind, ein echtes Kleinod dar: malerisch gelegen am Ortseingang von Bad Herrenalb und eingebettet zwischen den herrlichen Parkanlagen der Schweizer Wiese und dem imposanten Falkenstein, dessen roter Sandstein wie ein Wahrzeichen über der Therme leuchtet.

Im Jubiläumsjahr sind einige Geburtstagsüberraschungen geplant: In der Therme beginnt der Auftakt mit einer „Musik-Fest-Nacht“, bei der bis 22 Uhr entspannt, sauniert und gebadet werden kann. Weiter geht es dann mit Schnupperanwendungen, Verlosungen und kleinen Attraktionen, die immer auch ein Überraschungsmoment beinhalten, z.B. wenn jeden Tag der 50. Badegast zum glücklichen Gewinner gekürt wird. Für alle Badegäste gibt es während der Jubiläumswoche vom 20. bis 26.10. tolle Preise und Angebote, wie etwa eine Geldwertkartenaktion, eine Rabattaktion für Bad Herrenalber BürgerInnen und freien Eintritt für Geburtstagskinder sowie ein Jubiläumspaket. -ps/pat