50. Klosterfest Bad Herrenalb

Kulinarische Bummelmeile, Mittelalterdorf, Kunsthandwerk, Kinder-Spielmobil, Livemusik u.v.m. – das traditionsreiche „Klosterfest“ in Bad Herrenalb bietet auch im 50. Jahr seines Bestehens ein facettenreiches Programm.

Eröffnet wird das bunte Treiben am Sa, 2.8. nach einer Andacht um 10.30 Uhr in der Klosterkirche mit dem Fassanstich um 11 Uhr auf der Bühne vor der Klosterscheuer. Die fröhliche Bummelmeile reicht vom Kurhaus über den Rathausplatz hinauf in die historische Klosterstraße und lädt zum Entdecken und Genießen ein. Über 100 Aussteller bieten besondere Handwerkskunst und regionale Traditionsprodukte aus Küche und Keller an.

Ein bei allen Gästen beliebter Anziehungspunkt ist das Mittelalterdorf „Fabula Corvinus“ mit Rittern in echten Rüstungen, dass am Paradies aufgebaut ist und die Besucher ins Leben früherer Zeiten entführt. Die spannende Geschichte der Klosterkirche vermitteln zwei kostenlose Führungen, die an beiden Tagen um 11 Uhr und um 13 Uhr am Paradies beginnen. Handwerkskultur und Historisches über Bad Herrenalb gibt’s im Ziegelmuseum zu entdecken, das am So von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet hat.

Die jungen Festbesucher können sich auf die Kletterwand der Skizunft Bad Herrenalb, das Kinder-Spielmobil, ein Karussell und das beliebte Entenrennen der IG Freibad freuen. Ebenfalls mit dabei ist der Schützenverein Bad Herrenalb, der in der Klosterstraße Jung und Alt zum Laser-Schießen einlädt.

Für stimmungsvolle Livemusik sorgen der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal, die Chaos-Moggel Schöllbronn, die Hard Cover Band, die Schlagerjungs, Retrock, Susi & The Toyboys, Gesangverein Freundschaft Conweiler, die BOK Big Band Karlsruhe, Marinekameradschaft Ettlingen, Albgau Big Band Ettlingen, Hans Peter Weiß, Die Players, The Primas, Smiley Connection und Dani Suara aus Stuttgart, der beim jüngsten RTL-„Supertalent“ bis ins Halbfinale gelangt ist. Die Auftrittsorte sind die vor der Klosterscheuer, in der Villa Lina, im Ev. Gemeindehaus sowie auf dem Rathausplatz. Eine Auszeit von dem Trubel bieten die Abendmusikkonzerte von Reiko Emura, Suzuna Takahashi, Makitaro Arima und Colette Sternberg an beiden Tagen ab 16 Uhr in der Klosterkirche.

Beendet wird das „Klosterfest“ traditionell mit dem Auftritt der Singenden Mönche vor dem Paradies gegen 20.30 Uhr und anschließender ökumenischer Abendandacht in der Klosterkirche. -ps/pat