52. Bruchsaler Weihnachtsmarkt

Am Otto-Oppenheimer-Platz, Kübelmarkt und entlang der oberen Kaiserstraße präsentiert sich der Bruchsaler Weihnachtsmarkt.

Los geht’s am Mo, 27.11. um 18 Uhr mit einem Auftritt des Posaunenchors Heidelsheim. Am Fuß der riesigen Weihnachtspyramide präsentieren sich fünf Wochen lang zahlreiche Musik- und Gesangsgruppen sowie Schul- und Kindergartenchöre aus Bruchsal und der Region auf der Kulturbühne. Ein Auftritt des Heiligen Nikolaus am Mi, 6.12. darf natürlich nicht fehlen!

An den vier Tagen nach dem Weihnachtsfest öffnen alle Gastronomiestände noch einmal als „Wintermarkt“ ihre Läden. -rw