53. Karlsruher Christkindlesmarkt
Stadtleben // Artikel vom 24.11.2025
Er ist seit dem 24.11. wieder das Highlight der Karlsruher „Weihnachtsstadt“.
Der „Christkindlesmarkt“ mit seiner strahlenden „Lichtweihnacht“ (Marktplatz) und der urig-gemütlichen „Waldweihnacht“ (Friedrichsplatz). Die Besucher flanieren vorbei an über 100 liebevoll dekorierten Giebelhäuschen mit auserlesenem Kunsthandwerk, gönnen sich einen Rundumblick aus dem 40 Meter hohen Riesenrad, genießen die gemütliche Atmosphäre beim Schlendern durch die gewundenen Gassen auf dem Friedrichsplatz oder Verweilen auf einem „Karls-Ruhe-Plätzle“, den überdachten Sitzgelegenheiten an der Erbprinzenstraße.
Täglich bringt der über den Marktplatz „Fliegende Weihnachtsmann“ (17+19.30 Uhr) Falko Traber mit seinem Rentierschlitten nicht nur die Augen der kleinen Marktgänger zum Leuchten! Im benachbarten Kinderland St. Stephan lauschen sie den Märchenhäuschen im Zauberwald oder gehen mit der Kindereisenbahn auf Entdeckungsfahrt. An den ersten drei Adventssonntagen können „sorgfältig angefertigte“ Wunschzettel um 14 Uhr beim Christkind höchstpersönlich abgegeben oder in den Briefkasten im Kinderland eingeworfen werden. Dazu gibt’s ein abwechslungsreiches Programm für Kids sowie Kunsthandwerksvorführungen. -pat
bis 23.12., tägl. ab 11 Uhr, Karlsruhe
www.karlsruhe-erleben.de/weihnachtsstadt
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Stadtleben // Artikel vom 17.01.2026
Sie ist das Weststadt-Aushängeschild für „Faire Mode, Accessoires & kreative Geschenke“ von der Kunstkarte bis zur Mietbox für handgemachte Produkte.Weiterlesen … Laden Zwei: Closing & Event-Samstage
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 08.01.2026
Winterpausenlos gibt es bei diesem Monatsmarkt am ersten Donnerstag auf dem Schlachthof die Region direkt vom Erzeuger in den Einkaufskorb.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
Während die Vanille- und Pfefferinsel mit einer neuerlichen Übergangsregierung in der schwersten Staatskrise seit Jahren steckt, wird das seit 2010 im Atelier für Gestaltung eröffnete „Magasin Madagascar“ bei der kommenden Winteredition erstmals zum „Weihnachtsladen“.Weiterlesen … Magasin Madagascar: Weihnachtsladen 2025
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Wundertüte 2025
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Früher war mehr „Lametta“, aber was da jetzt wohl drinstecken mag?Weiterlesen … Wundertüte 2025
Klunker für Uschi #16
Stadtleben // Artikel vom 12.12.2025
Parallel zum neuen Kunst- und Designmarkt „Wundertüte“, der im Tollhaus die „Lametta“-Nachfolge antritt, präsentiert die „Uschi“ am dritten Adventswochenende zum 16. Mal ihre „Klunker“ im Rahmen einer kleinen, feinen Weihnachtsausstellung.Weiterlesen … Klunker für Uschi #16
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Die Mischung macht’s!Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Stadtleben // Artikel vom 11.12.2025
Seit 2009 ist die „Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ fester Bestandteil der Ausstellungen im Regierungspräsidium am Rondellplatz – und präsentiert sich traditionell wie innovativ, facettenreich und immer wieder neu!Weiterlesen … Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025
Dir zur Feier – Gedenkveranstaltung für Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Stadtleben // Artikel vom 05.12.2025
Die Literarische Gesellschaft und Witwe Annette Ludwig gedenken dem Leiter des Museums für Literatur am Oberrhein Hansgeorg Schmidt-Bergmann (19.2.1956-3.9.2025).Weiterlesen … Dir zur Feier – Gedenkveranstaltung für Hansgeorg Schmidt-Bergmann
Kommentare
Einen Kommentar schreiben