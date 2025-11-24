53. Karlsruher Christkindlesmarkt

Stadtleben // Artikel vom 24.11.2025

Karlsruher Christkindlesmarkt

Er ist seit dem 24.11. wieder das Highlight der Karlsruher „Weihnachtsstadt“.

Der „Christkindlesmarkt“ mit seiner strahlenden „Lichtweihnacht“ (Marktplatz) und der urig-gemütlichen „Waldweihnacht“ (Friedrichsplatz). Die Besucher flanieren vorbei an über 100 liebevoll dekorierten Giebelhäuschen mit auserlesenem Kunsthandwerk, gönnen sich einen Rundumblick aus dem 40 Meter hohen Riesenrad, genießen die gemütliche Atmosphäre beim Schlendern durch die gewundenen Gassen auf dem Friedrichsplatz oder Verweilen auf einem „Karls-Ruhe-Plätzle“, den überdachten Sitzgelegenheiten an der Erbprinzenstraße.

Täglich bringt der über den Marktplatz „Fliegende Weihnachtsmann“ (17+19.30 Uhr) Falko Traber mit seinem Rentierschlitten nicht nur die Augen der kleinen Marktgänger zum Leuchten! Im benachbarten Kinderland St. Stephan lauschen sie den Märchenhäuschen im Zauberwald oder gehen mit der Kindereisenbahn auf Entdeckungsfahrt. An den ersten drei Adventssonntagen können „sorgfältig angefertigte“ Wunschzettel um 14 Uhr beim Christkind höchstpersönlich abgegeben oder in den Briefkasten im Kinderland eingeworfen werden. Dazu gibt’s ein abwechslungsreiches Programm für Kids sowie Kunsthandwerksvorführungen. -pat

bis 23.12., tägl. ab 11 Uhr, Karlsruhe
www.karlsruhe-erleben.de/weihnachtsstadt

