6. Alfons & Emma Quartiersfest an der Enz

Beim sechsten Fest des Kreativquartiers an der Enz wird bei Ausstellungen, Performances, Workshops und Musik die Vielfalt zwischen Emma, Alfons-Kern-Turm und der Fakultät für Gestaltung erlebbar.

Im Emma-Kreativzentrum zeigt die Abschlussausstellung des internationalen Stipendienprogramms „Designers In Residence“ (s. sep. Text) drei Projekte von Jacob Marks (Großbritannien), Lotte Schoots (Niederlande) und Zhipeng Wang (China). Im A.K.T. findet die Finissage der mit Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Geschlechterrollen befassten Ausstellung „Not Your Choice!“ statt; das Theater Pforzheim zeigt in diesem Rahmen eine Szene aus „Die Trümmer der Zivilisation“ und das Kollektiv Der kleine Container die Performance „Super Badass Women. Eine theatrale Forschungsreise zur Macht“ auf dem A.K.T.-Parkplatz. Auf dem Inselsteg behandelt die Installationsperformance „Living In Liminality“ von Firat Yildiz den Zustand des Dazwischenseins von Menschen, die keine klare Zugehörigkeit zu Kulturen, sozialen oder geografischen Bereichen erfahren.

Beim Flaxkiosk der HS Pforzheim kann man alles rund ums Thema Flachs erleben, ob beim bloßen Zuschauen, selbst Färben oder Klöppeln. Zwei Emma-Workshops geben Einblicke in die Kunst des Origamifaltens und den Aufbau einer nutzerfreundlichen Website; dazu kommen zwei Rundgänge durch die Büros, Ateliers und Werkstätten. Der Stadtjugendring ist mit einer Kinderspielstraße vor Ort, Daria Schroth lädt in den Mitmachzirkus; an Ständen wird Handgearbeitetes aus Stoff oder Strick, Fotokunst und Naturkosmetik verkauft. Die umliegenden Restaurants, das Café Roland und Gentlemans Blend versorgen die Besucher mit vietnamesischen, koreanischen und türkischen Spezialitäten, Kaffee, Kuchen und Cocktails, die man bei entspannter Musik vom Sense Collective genießt. -pat