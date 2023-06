6. Bulacher Wäscherinnen-Lauf & 3. Karlsruher Frauenlauf

An Muttertag findet der sechste „Wäscherinnenlauf“ statt, der 2015 als Stadtteilprojekt zum 300. Stadtjubiläum ins Leben gerufen wurde.

Das bunte Teilnehmerfeld des ersten „Frauenlaufs“ im Stadtteil Bulach erinnerte an die Tradition der tüchtigen Bulacher Wäscherinnen. Fast zeitgleich startet am 14.5. um 15.10 Uhr der dritte „Karlsruher Frauenlauf“. Beide Läufe führen durch die Stadtteile Bulach und Beiertheim entlang des Flüssleins Alb und enden mit einem Schlussspurt auf dem Sportgelände des Sportvereins TSV Bulach in der St.-Florian-Str. 14.

Bereits um 12 Uhr beginnt der 400-Meter-Kinderlauf für alle zwischen vier und zwölf Jahren. Auf dem Gelände des TSV Bulach gibt’s neben umfangreicher Bewirtung eine Hüpfburg und freies Malen für die Kleinen. -rw