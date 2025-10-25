6. Pforzheimer Kulturnacht
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Am 25.10. kommen Kulturliebhaber wieder voll auf ihre Kosten und können ab den frühen Abendstunden bei der sechsten „Kulturnacht“ ins kulturelle Leben Pforzheims eintauchen.
Mit dabei sind neben etablierten Institutionen auch zahlreiche freie Künstler, Kollektive, Ateliers und Vereine. Über viele Monate hinweg haben die Kreativ- und Kulturschaffenden ein spannendes und vielfältiges Programm zusammengestellt: Präsentationen und Neuheiten aus den Bereichen Tanz, Musik, Film und Bildender Kunst warten darauf, entdeckt zu werden.
Zwischen 19 und 24 Uhr besteht bei freiem Eintritt die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu besuchen. Zentraler Treffpunkt ist der Waisenhausplatz, von dem aus zwei Kulturrouten zu den Veranstaltungsorten führen. Einerseits vom „Kollmar & Jourdan“-Gebäude über das Kulturhaus Osterfeld bis in den Westen Pforzheims nach Brötzingen oder vom Theater über das Emma Kreativzentrum und das Archäologische Museum bis zum Alten Schlachthof im Osten.
Insgesamt können an diesem Abend rund 40 Stationen erlebt werden. Viele der beteiligten Akteure bieten zusätzlich kleine kulinarische Köstlichkeiten an. Wer möchte, kann den Abend in Clubatmosphäre oder bei einem Absacker ausklingen lassen. Das vollständige Programm der vom Pforzheimer Kulturamt koordinierten „Kulturnacht“ gibt’s ab Ende September unter www.pforzheim.de/kulturnacht. -rw
Sa, 25.10., 19-24 Uhr, Stadtraum Pforzheim
