6. Pforzheimer Kulturnacht

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Pforzheimer Kulturnacht (Foto: Daniela Samson)

Am 25.10. kommen Kulturliebhaber wieder voll auf ihre Kosten und können ab den frühen Abendstunden bei der sechsten „Kulturnacht“ ins kulturelle Leben Pforzheims eintauchen.

Mit dabei sind neben etablierten Institutionen auch zahlreiche freie Künstler, Kollektive, Ateliers und Vereine. Über viele Monate hinweg haben die Kreativ- und Kulturschaffenden ein spannendes und vielfältiges Programm zusammengestellt: Präsentationen und Neuheiten aus den Bereichen Tanz, Musik, Film und Bildender Kunst warten darauf, entdeckt zu werden.

Zwischen 19 und 24 Uhr besteht bei freiem Eintritt die Möglichkeit, verschiedene Stationen zu besuchen. Zentraler Treffpunkt ist der Waisenhausplatz, von dem aus zwei Kulturrouten zu den Veranstaltungsorten führen. Einerseits vom „Kollmar & Jourdan“-Gebäude über das Kulturhaus Osterfeld bis in den Westen Pforzheims nach Brötzingen oder vom Theater über das Emma Kreativzentrum und das Archäologische Museum bis zum Alten Schlachthof im Osten.

Insgesamt können an diesem Abend rund 40 Stationen erlebt werden. Viele der beteiligten Akteure bieten zusätzlich kleine kulinarische Köstlichkeiten an. Wer möchte, kann den Abend in Clubatmosphäre oder bei einem Absacker ausklingen lassen. Das vollständige Programm der vom Pforzheimer Kulturamt koordinierten „Kulturnacht“ gibt’s ab Ende September unter www.pforzheim.de/kulturnacht. -rw

Sa, 25.10., 19-24 Uhr, Stadtraum Pforzheim

Anfang « Kreativ Karlsruhe 2025 | Nacht der Weine 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 1 und 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Fächer Palast

Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Pforzheimer Kulturnacht (Foto: Daniela Samson)

6. Pforzheimer Kulturnacht

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Am 25.10. kommen Kulturliebhaber wieder voll auf ihre Kosten und können ab den frühen Abendstunden bei der sechsten „Kulturnacht“ ins kulturelle Leben Pforzheims eintauchen.

Weiterlesen …
Kreativ Karlsruhe

Kreativ Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Weiterlesen …
Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

Weiterlesen …
Pop-up-Store Karlsruhe

Pop-up-Store Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025

Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Weiterlesen …
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne (Foto: Jürgen Rösner)

Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025

Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper