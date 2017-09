70. Bühler Zwetschgenfest

Dass man in Bühl eine ganz besondere Form des Erntedankfestes feiert, liegt an einer kleinen blauen Frucht.

Der Bühler Frühzwetschge, die schon 1927 mit einem Fest geehrt wurde, weil sie der Stadt und dem Umland Wohlstand, Aufschwung und Arbeitsplätze bescherte. In Kriegs- und Nachkriegszeiten gab es wenig zu feiern, darum ist heuer „erst“ das 70. Jubiläum des Bühler Zwetschgen­festes.

Temporausch im Vergnügungspark, täglich Live-Musik und Vorführungen auf den Bühnen in Festzelt, Weindorf und Stadtgarten, Oldtimer-Traktoren-Schau und großer Festumzug am Sonntag sind – neben den kulinarischen Entdeckungen rund um die Zwetschge in allen Formen – die Höhepunkte des Festes; Fassanstich ist am Do, 7.9. um 19 Uhr, offizielle Eröffnung am Freitag ab 18 Uhr u.a. mit der Alex Kunz Band und dem Cécile Verny Quartet.

Am Samstag mischen sich Jazz, Soul und Flower-Power-Musik, am Sonntag spielt die C3ntral Hausband und Emilio Gonzales y Sonido Carabali und am Montag klingt das Fest mit Rock und Pop von Pik As aus.