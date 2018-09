71. Bühler Zwetschgenfest

In der Zwetschgenstadt Bühl wird gegen Ende der Erntezeit am zweiten Septemberwochenende zum 71. Mal das „Zwetschgenfest“ gefeiert.

Das Motto „Meine Welt. Deine Welt. Eine Welt“ zeigt sich sowohl in der Matinee (So, 11 Uhr, Bürgerhaus), aber auch im Festumzug (So, 14 Uhr), der sich samt Zwetschgenkönigin mit Fanfaren, Musikkapellen, Motivwagen und Fußgruppen durch die Innenstadt schlängelt.

Die drei Bühnen im Festzelt, im Weindorf und im Stadtgarten bieten Livemusik zum Schunkeln und Tanzen; u.a. spielen die „Edel-Rocker“ Ratz-Fatz-Bube (Fr, 19.30 Uhr), die spanische Gipsy-Kings-Coverband Rumbalea (Sa, 20 Uhr), das Millers Blues Orchestra (Sa, 21 Uhr), die Asbanda Big Band und The Moonlights (So, 20 Uhr) sowie die Dinkelbrothers (Mo, 19 Uhr).

Dazu wird die Bühler Zwetschge in verschiedenen kulinarischen Variationen angeboten. Und im Vergnügungspark mit Riesenrad oder Karussell schlagen auch die Kinderherzen höher. -pat