76 Respect 2018

Beim vierten stadtweiten Jugendkultur-Event des STJA stellen die 18 Karlsruher Kinder- und Jugendhäuser an drei Aktionstagen geballt und eintrittsfrei ihre vielfältigen Aktivitäten vor.

Am Fr, 5.10., trifft sich bei der „Just Move Convention“ im Otto-Dullenkopf-Park die Artistik-, Parkour-, Breakdance- und Dirtbike-Szene; in den Jugendhäusern der Waldstadt und Grötzingen, sowie im Daxlandener KJH West steigen Partys hauseigener Gruppen und unter dem Motto „Handy goes Cinema“ werden im Jugendhaus Mühlburg unter Anleitung eines SWR-Mitarbeiters professionelle Filme produziert.

Am Fr, 12.10., rockt die Behinderten-Band Dickes Blech mit den Musiccaps, Intervention, Ranzenblitz und Efi tanzt das Jubez, während Freizeitkicker im Blauen Haus in Geroldsäcker den „Gero-Night-Cup“ ausspielen. Im queeren Jugendzentrum La Vie geht es beim Impro-Theaterworkshop um Körpersprache im Alltag, der Soundtruck in Knielingen bittet zur „Open Studio Session“ und auch die Durlacher machen Party.

Im Jugendhaus Nordweststadt gibt’s eine „Challenge-Night“ und im Jugendhaus Südstadt können bei „Refresh Your Style“ mitgebrachte T-Shirts originell aufgepeppt werden. Am Sa, 13.10., feiert der NCO-Club sein 20. Jubiläum. Das KJH Oststadt und seine Computerspielschule versammelt die Onliner zur „Games Night“; bei der „Night of Games“ im Jugendhaus Südwest wird dagegen ganz analog am Brett, Kicker und Flipper gezockt. Im Neureuter Trafohäusle wird die Tanzperformance „One Day – One Dance“ aufgeführt und die Hardcore-Aficionados toben sich beim „The Power of The Youth“-Minifestival in der Weißen Rose Oberreut aus. -pat