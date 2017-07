9. Brahmsplatzfest

Toll etabliert hat sich das Brahmsplatzfest des Kulturnetzwerks Mühlburg.

Das durchweg eintrittsfreie Programm beginnt am Fr, 28.7. ab 20 Uhr mit Ira’s World: Sängerin Ira Diehr und ihre mit Matthias Hausch (Gitarre), Marcel Millot (Drums) und Martin Simon (Bass) hochkarätig besetzte Band bieten verblüffende Re-Interpretationen bekannter Pop- und Rock-Klassiker.

Am Sa, 29.7. ab 20 Uhr spielt der Karlsruher Gitarrist Hope Awosusi mit seiner Gruppe Master Hope & Friends einen Mix aus Jazz, modernem Funk-Jazz, Soul und eigenen Kompositionen. Am So, 30.7. ab 11 Uhr folgt eine sommerliche Klassik-Matinee mit dem Ensemble Sorpresa: Felix Treiber und Hans Leptin (Violinen), Pia Maisch (Violoncello) und Norbert Krupp (Cembalo) spielen Werke von Bach, Händel, Pergolesi, Vivaldi, Mozart und Glière. -rw