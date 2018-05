92. Gründergrillen

Das Center for Interdisciplinary Entrepreneurship (CIE), die Anlaufstelle für Gründer am KIT-Campus Süd, wirft zum 92. Mal seinen Gründergrill an.

Bei Bratwurst und gekühlten Getränken kann man sich nach Anmeldung auf www.cie-kit.de mit anderen Start-uppern wie auch Beratern und Netzwerkpartnern des KIT austauschen. Host ist diesmal das individuelle Automatisierungslösungen entwickelnde Unternehmen Robodev. -pat